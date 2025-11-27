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Schlosshotel Orth: Staffel 8

Schlosshotel Orth (5/15): Hoch hinaus

ORF2Staffel 8Folge 5vom 27.11.2025
Schlosshotel Orth (5/15): Hoch hinaus

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Schlosshotel Orth: Staffel 8

Folge 5: Schlosshotel Orth (5/15): Hoch hinaus

46 Min.Folge vom 27.11.2025

Der Kletterer Peter Melchior wird von seinem ehrgeizigen Vater und Manager Manfred in eine lebensgefährliche Situation getrieben. Felix muss feststellen, dass Ruth und Alexander sich offensichtlich wieder sehen. Vinzenz blockiert die Zusammenarbeit mit Tatjana. Hannes und Max werben Iris für ihr Internetcafé an. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Manfred Stücklschwaiger (Pichler Alexander) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Susanna Knechtl (Iris Baier) Buch: Amaryllis Sommerer Regie: Dagmar von Chappuis Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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