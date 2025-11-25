Schlosshotel Orth (3/15): Gemischtes DoppelJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth: Staffel 8
Folge 3: Schlosshotel Orth (3/15): Gemischtes Doppel
Zwischen Evi Kreuzer und Tristan Adam ist es Liebe auf den ersten Blick. Aber schon bald beginnt sich Evi zu fragen, ob Tristan vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit hat. Tatjana überwirft sich mit Felix und Vinzenz. Felix hat eine Überraschung für Ruth, die den Beginn ihrer Babypause genießt. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Stefano Bernardin (Max Prinz) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Julia Cencig (Lisa) Karl Menrad (Albert Novak) Petra Morzé (Eva Kreuzer) Siemen Rühaak (Tristan Adam) John Fricke (Hoteldirektor) Regie: Dagmar von Chappuis Buch: Agnes Pluch Bildquelle: ORF/Hubert Mican
