Folge 9: Schlosshotel Orth (9/15): Verfehlungen
Thomas steuert mit seinem kleinen Sohn Julius auf eine zweite Ehe zu. Doch er hat nicht mit Pippi, dem singenden Geburtstagstelegramm, gerechnet.... Felix hat das traditionsreiche Hotel Schloss Mondsee für die Historischen Hotels an Land gezogen. Aber auch Tatjana hat es auf dieses Haus abgesehen. Alexander stellt Ruth weiterhin nach. Ruth und Felix erwägen rechtliche Schritte. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) inz Trixner (Vinzenz Strobel) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Jule Ronstedt (Pippi Buchleitner) Barbara Wallner (Dorothea Sagmeister) Michael Dangl (Thomas Schäfer) Maximilian Zerbes (Julius Schäfer) Johanna Matz (Frau Caspari) Joachim P. Assböck (Philipp Ortner) Peter Back-Vega (Kapitän Linsinger) Herbert Weltermann (Bahnhofsvorstand) Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/Hubert Mican
