Schlosshotel Orth: Staffel 8
Folge 15: Schlosshotel Orth (15/15): Feuer
Paula setzt alles daran, ihre Eltern zu versöhnen. Doch bei den Vorbereitungen für einen romantischen Abend fängt der Vorhang im Hotelzimmer Feuer, und schon bald steht das ganze Zimmer in Flammen. Während Ruth die von ihr organisierten "Kulturtage Salzkammergut" eröffnet, kämpft Felix um Paulas Leben und zugleich um das Schlosshotel. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian) Johanna C. Hohloch (Agnes Pröll) Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
