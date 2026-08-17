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Schlosshotel Orth

Schlosshotel Orth (1/11): Ein Fax aus Bangkok

ORF2Staffel 1Folge 15vom 17.08.2026
Schlosshotel Orth (1/11): Ein Fax aus Bangkok

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Folge 15: Schlosshotel Orth (1/11): Ein Fax aus Bangkok

46 Min.Folge vom 17.08.2026

Der Verlust von Ehefrau, Mutter und Tochter belastet die Familie Hofer schwer. Dennoch muss der Hotelbetrieb weitergeführt werden. Unterdessen verbringt die bekannte Bestsellerautorin Frau Satorius ihren Urlaub allein. Sie findet Anschluss bei dem sympathischen Ehepaar Gerhus. Von Gerhus’ Erzählungen über erfolgreiche Börsenspekulationen beeindruckt, bittet sie ihn schließlich, eine beträchtliche Summe für sie anzulegen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Lotte Ledl (Anna Kofler) Miguel Herz-Kestranek (Jan Hessel) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Wolfgang Böck (Peter Proksch) Jane Tilden (Reisende) Gusti Wolf (Reisende) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: : ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann

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