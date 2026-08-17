Schlosshotel Orth (1/11): Ein Fax aus BangkokJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 15: Schlosshotel Orth (1/11): Ein Fax aus Bangkok
Der Verlust von Ehefrau, Mutter und Tochter belastet die Familie Hofer schwer. Dennoch muss der Hotelbetrieb weitergeführt werden. Unterdessen verbringt die bekannte Bestsellerautorin Frau Satorius ihren Urlaub allein. Sie findet Anschluss bei dem sympathischen Ehepaar Gerhus. Von Gerhus’ Erzählungen über erfolgreiche Börsenspekulationen beeindruckt, bittet sie ihn schließlich, eine beträchtliche Summe für sie anzulegen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Lotte Ledl (Anna Kofler) Miguel Herz-Kestranek (Jan Hessel) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Wolfgang Böck (Peter Proksch) Jane Tilden (Reisende) Gusti Wolf (Reisende) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: : ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann
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