Schlosshotel Orth (3/11): Eine Nacht auf dem BergJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 17: Schlosshotel Orth (3/11): Eine Nacht auf dem Berg
46 Min.Folge vom 18.08.2026
Franzl fühlt sich vernachlässigt und vermisst seine Mutter. Mit seinem Rad macht er sich auf den Weg Richtung Traunstein, zur Absturzstelle Christines. Währenddessen zieht ein Gewitter über Gmunden auf. Im Schloss ahnt niemand, dass Franzl unterwegs ist, denn alle glauben, er sei sicher bei seiner Großmutter. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Johanna Liebeneiner (Doris) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Beatrice Kessler (Dr. Marion Fabian) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: ORF/Satel Film/Wolfgang Fuhrmann
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Schlosshotel Orth
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