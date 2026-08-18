Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlosshotel Orth

Schlosshotel Orth (3/11): Eine Nacht auf dem Berg

ORF2Staffel 1Folge 17vom 18.08.2026
Schlosshotel Orth (3/11): Eine Nacht auf dem Berg

Schlosshotel Orth (3/11): Eine Nacht auf dem BergJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth

Folge 17: Schlosshotel Orth (3/11): Eine Nacht auf dem Berg

46 Min.Folge vom 18.08.2026

Franzl fühlt sich vernachlässigt und vermisst seine Mutter. Mit seinem Rad macht er sich auf den Weg Richtung Traunstein, zur Absturzstelle Christines. Währenddessen zieht ein Gewitter über Gmunden auf. Im Schloss ahnt niemand, dass Franzl unterwegs ist, denn alle glauben, er sei sicher bei seiner Großmutter. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Johanna Liebeneiner (Doris) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Beatrice Kessler (Dr. Marion Fabian) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: ORF/Satel Film/Wolfgang Fuhrmann

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schlosshotel Orth
ORF2
Schlosshotel Orth

Schlosshotel Orth

Alle 1 Staffeln und Folgen