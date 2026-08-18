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Schlosshotel Orth

Schlosshotel Orth (2/11): Das gewonnene Wochenende

ORF2Staffel 1Folge 16vom 18.08.2026
Schlosshotel Orth (2/11): Das gewonnene Wochenende

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Schlosshotel Orth

Folge 16: Schlosshotel Orth (2/11): Das gewonnene Wochenende

46 Min.Folge vom 18.08.2026

Udo und Sabine genießen ihr gewonnenes Wochenende im Schlosshotel Orth. Für eine bekannte Show soll ihr Glück mit der Kamera festgehalten werden. Doch Showmaster Hessel hat nicht nur Interesse an der Aufnahme, sondern auch an der hübschen Sabine. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Miguel Herz-Kestranek (Jan Hessel) Wolfgang Böck (Peter Proksch) Jane Tilden (Reisende) Gusti Wolf (Reisende) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: ORF/Satel Film/Wolfgang Fuhrmann

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