Schlosshotel Orth (7/11): Junge TalenteJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 21: Schlosshotel Orth (7/11): Junge Talente
46 Min.Folge vom 20.08.2026
Im Hotel wird eine Willkommensfeier für Franzl vorbereitet. Gleichzeitig beschließen Esther und Nico, sich vorerst zu trennen. Der begabte Louis springt für Janno Halm ein und präsentiert dessen Kollektion erfolgreich. Halm bietet ihm daraufhin eine Partnerschaft an. Doch kommt auch Sissy mit ihm nach Wien? Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Wolfgang Spier (Janno Halm) Gabriela Benesch (Britta Spiegel) Wassily Zechyr (Louis) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann
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Schlosshotel Orth
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Copyrights:© Season 1: ORF 2