Schlosshotel Orth (6/11): Eine brandneue KollektionJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 20: Schlosshotel Orth (6/11): Eine brandneue Kollektion
46 Min.Folge vom 20.08.2026
Während der Verlassenschaftsvertrag geregelt wird, freundet sich Franzl im Spital mit Jette an. Im Kongresszentrum soll unterdessen die neue Kollektion des berühmten Modeschöpfers Janno Halm präsentiert werden. Doch am Vorabend werden sämtliche Kleider durch einen Brand zerstört. Da entwickelt Sissy einen Plan. Besetzung: Mit Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Wolfgang Spier (Janno Halm) Gabriela Benesch (Britta Spiegel) u.a. Buch: Knut Boeser Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann
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Schlosshotel Orth
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