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Schlosshotel Orth

Schlosshotel Orth (6/11): Eine brandneue Kollektion

ORF2Staffel 1Folge 20vom 20.08.2026
Schlosshotel Orth (6/11): Eine brandneue Kollektion

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Schlosshotel Orth

Folge 20: Schlosshotel Orth (6/11): Eine brandneue Kollektion

46 Min.Folge vom 20.08.2026

Während der Verlassenschaftsvertrag geregelt wird, freundet sich Franzl im Spital mit Jette an. Im Kongresszentrum soll unterdessen die neue Kollektion des berühmten Modeschöpfers Janno Halm präsentiert werden. Doch am Vorabend werden sämtliche Kleider durch einen Brand zerstört. Da entwickelt Sissy einen Plan. Besetzung: Mit Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Wolfgang Spier (Janno Halm) Gabriela Benesch (Britta Spiegel) u.a. Buch: Knut Boeser Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann

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