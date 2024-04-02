Leere Räume, leeres KontoJetzt kostenlos streamen
Schluss mit Schulden
Folge 1: Leere Räume, leeres Konto
48 Min.Folge vom 02.04.2024Ab 6
Eine ehemalige Unternehmerin steht vor dem finanziellen Ruin & die Spielsucht trieb einen Betroffenen dazu, sämtliche Wertgegenstände zu veräußern. Kann Franz Kurz helfen?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4