Schluss mit Schulden

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 02.04.2024
48 Min.Folge vom 02.04.2024Ab 6

Eine ehemalige Unternehmerin steht vor dem finanziellen Ruin & die Spielsucht trieb einen Betroffenen dazu, sämtliche Wertgegenstände zu veräußern. Kann Franz Kurz helfen?

