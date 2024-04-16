Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 3vom 16.04.2024
Folge 3: Die Schulden stapeln sich

47 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 6

Finanzexperte Franz Kurz steht vor einem seiner schwierigsten Fälle: Nachdem er seinen Job als Lkw-Fahrer verloren hat, wird Franz Zeppetzauer von seinen Schulden erdrückt. Der Verlust des Führerscheins ist dem Alkohol verschuldet. Die finanziellen Mittel sind seit dem Jobverlust begrenzt. Die 30 Quadratmeter Wohnung ist notdürftig eingerichtet worden. Finanzexperte Franz Kurz soll Herrn Zeppetzauer aus seiner schwierigen Sachlage befreien.

