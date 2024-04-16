Die Schulden stapeln sichJetzt kostenlos streamen
Schluss mit Schulden
Folge 3: Die Schulden stapeln sich
47 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 6
Finanzexperte Franz Kurz steht vor einem seiner schwierigsten Fälle: Nachdem er seinen Job als Lkw-Fahrer verloren hat, wird Franz Zeppetzauer von seinen Schulden erdrückt. Der Verlust des Führerscheins ist dem Alkohol verschuldet. Die finanziellen Mittel sind seit dem Jobverlust begrenzt. Die 30 Quadratmeter Wohnung ist notdürftig eingerichtet worden. Finanzexperte Franz Kurz soll Herrn Zeppetzauer aus seiner schwierigen Sachlage befreien.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schluss mit Schulden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4