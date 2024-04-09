Schluss mit Schulden
Folge 2: Hilfe vom Anwalt
47 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 6
Schuldencoach Franz Kurz stürzt sich kopfüber in das gewaltige Finanzchaos der Niederösterreicherin Andrea Schwarz. Die Unternehmerin steckt aufgrund von Krediten, exorbitanten Verkehrsstrafen und unerwarteten Gerichtsklagen in einer Schuldenspirale, aus der sie ohne Hilfe nicht mehr rauskommt. Der Feuerwehrmann Reinhard Perl, hat sich seinen langgehegten Wunsch nach einem Haus erfüllt. Kann Franz Kurz ihm helfen, die Kreditraten allein zu bewältigen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schluss mit Schulden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4