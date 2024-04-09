Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 2vom 09.04.2024
Folge 2: Hilfe vom Anwalt

47 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 6

Schuldencoach Franz Kurz stürzt sich kopfüber in das gewaltige Finanzchaos der Niederösterreicherin Andrea Schwarz. Die Unternehmerin steckt aufgrund von Krediten, exorbitanten Verkehrsstrafen und unerwarteten Gerichtsklagen in einer Schuldenspirale, aus der sie ohne Hilfe nicht mehr rauskommt. Der Feuerwehrmann Reinhard Perl, hat sich seinen langgehegten Wunsch nach einem Haus erfüllt. Kann Franz Kurz ihm helfen, die Kreditraten allein zu bewältigen?

