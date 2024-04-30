Kein Geld für LebensmittelJetzt kostenlos streamen
Schluss mit Schulden
Folge 5: Kein Geld für Lebensmittel
47 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 6
Rund 200.000 Menschen in Österreich leben in Armut. Daten von Statistik Austria zeigen einen deutlichen Anstieg der absoluten Armut. Einer dieser Betroffenen ist der Wiener Wolfgang Pucher. Monatlich stehen ihm nur wenige Euro für Lebensmittel zur Verfügung. Für seinen Wocheneinkauf im Sozialmarkt bleiben ihm lediglich etwa zehn Euro pro Woche übrig. Kann Finanzcoach Franz Kurz ihm aus der Misere helfen?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4