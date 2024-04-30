Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schluss mit Schulden

Kein Geld für Lebensmittel

PULS 4Staffel 2Folge 5vom 30.04.2024
Kein Geld für Lebensmittel

Kein Geld für LebensmittelJetzt kostenlos streamen

Schluss mit Schulden

Folge 5: Kein Geld für Lebensmittel

47 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 6

Rund 200.000 Menschen in Österreich leben in Armut. Daten von Statistik Austria zeigen einen deutlichen Anstieg der absoluten Armut. Einer dieser Betroffenen ist der Wiener Wolfgang Pucher. Monatlich stehen ihm nur wenige Euro für Lebensmittel zur Verfügung. Für seinen Wocheneinkauf im Sozialmarkt bleiben ihm lediglich etwa zehn Euro pro Woche übrig. Kann Finanzcoach Franz Kurz ihm aus der Misere helfen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schluss mit Schulden
PULS 4
Schluss mit Schulden

Schluss mit Schulden

Alle 2 Staffeln und Folgen