Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schluss mit Schulden

Finanziell am Boden

PULS 4Staffel 2Folge 4vom 23.04.2024
Finanziell am Boden

Finanziell am BodenJetzt kostenlos streamen

Schluss mit Schulden

Folge 4: Finanziell am Boden

48 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 6

Der vierfache Vater Lucian Vizitiu erleidet bei einem Arbeitsunfall Verletzungen an der Wirbelsäule und ist nicht mehr in der Lage, seiner Tätigkeit als Lkw-Fahrer nachzugehen. Obwohl der Arbeitsunfall anerkannt wurde, steht der Niederösterreicher ohne Entschädigung für seine Schmerzen da. Franz Kurz brennt darauf, für Klarheit zu sorgen. Nach beinahe drei Jahren schöpfen Lucian und seine Frau endlich wieder Hoffnung, einen Ausweg aus dem finanziellen Dilemma zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schluss mit Schulden
PULS 4
Schluss mit Schulden

Schluss mit Schulden

Alle 2 Staffeln und Folgen