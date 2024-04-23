Schluss mit Schulden
Der vierfache Vater Lucian Vizitiu erleidet bei einem Arbeitsunfall Verletzungen an der Wirbelsäule und ist nicht mehr in der Lage, seiner Tätigkeit als Lkw-Fahrer nachzugehen. Obwohl der Arbeitsunfall anerkannt wurde, steht der Niederösterreicher ohne Entschädigung für seine Schmerzen da. Franz Kurz brennt darauf, für Klarheit zu sorgen. Nach beinahe drei Jahren schöpfen Lucian und seine Frau endlich wieder Hoffnung, einen Ausweg aus dem finanziellen Dilemma zu finden.
