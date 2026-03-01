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Schnell ermittelt Staffel 7

Schnell ermittelt (1/10): Eberhard Bina

ORF1Staffel 7Folge 1vom 01.03.2026
Schnell ermittelt (1/10): Eberhard Bina

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Schnell ermittelt Staffel 7

Folge 1: Schnell ermittelt (1/10): Eberhard Bina

47 Min.Folge vom 01.03.2026

Nach dem Prozess gegen ihren Sohn Jan ändert sich einiges im Leben von Angelika Schnell. Sie wird aus dem Polizeidienst entlassen, und auch Franitschek hält nichts mehr an seinem Arbeitsplatz. Doch während Franitschek sich in die Pension verabschiedet, steht Angelika ohne Job und ohne Einkommen auf der Straße. Da kommt Eberhard Bina, den die beiden bei einem ihrer früheren Fälle kennen gelernt haben, gerade recht. Bina meint, dass seine Freundin Sandra in großer Gefahr schwebt und bittet Angelika und Franitschek darum, den "Fall" zu übernehmen. Und so wird aus Chefinspektorin Schnell eine Privatermittlerin wider Willen. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Morteza Tavakoli (Kemal) Patrick Seletzky (Zlatko Horvath) Simon Morzé (Jan Schnell) Fiona Hauser (Kathrin Schnell) Johannes Silberschneider (Eberhard Bina) Birgit Stöger (Sandra Maringer) Evelyn Ruzicka (Mirjam Wagner) Maximilian Baldauf (Tobias Pirringer und) Markus Hering (Oberst Schuster) Regie: Gerald Liegel Buch: Constanze Fischer, Katharina Hajos Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

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