Schnell ermittelt (4/10): Jakob DinkelmannJetzt kostenlos streamen
Schnell ermittelt Staffel 7
Folge 4: Schnell ermittelt (4/10): Jakob Dinkelmann
Eine Selbstmordattentäterin in einem Bus voller Schülerinnen und Schüler, eine Lösegeldforderung und ein geheimnisvoller Kuckuck: „Schnell ermittelt“ wieder. Angelika (Ursula Strauss) sieht sich in der Beziehungsfalle, da kommt ihr ein neuer Auftrag gerade recht. Der Wurstmillionär und Patriarch Jakob Dinkelmann (Miguel Herz-Kestranek) wird erpresst und heuert Angelika und Franitschek (Wolf Bachofner) als Personenschützer an. Da dieser Fall auch in Zusammenhang mit einem Attentat auf einen vollbesetzten Autobus zu stehen scheint, zieht Angelika ihre frühere Kollegin Maja (Katharina Straßer) ins Vertrauen. Arno Hofer (Andreas Döhler), der ehemalige Sicherheitsbeauftragte der Familie Dinkelmann, wird verdächtigt. Nach einer misslungenen Lösegeldübergabe scheint es, dass die Dinkelmanns von ihrer Vergangenheit eingeholt werden. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Morteza Tavakoli (Kemal) Patrick Seletzky (Zlatko Horvath) Barbara Gassner (Agathe Mendel) Miguel Herz-Kestranek (Jakob Dinkelmann) Johanna Mertinz (Karoline Dinkelmann) Sabine Waibel (Henriette Smith und) Andreas Kiendl (Gregor Ogertschnig) Regie: Gerald Liegel Buch: Guntmar Lasnig Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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