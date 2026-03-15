Schnell ermittelt (3/10): Lucia FrostJetzt kostenlos streamen
Schnell ermittelt Staffel 7
Folge 3: Schnell ermittelt (3/10): Lucia Frost
Marius Schreiber, Umweltaktivist, wird vermisst. Seine Verlobte Lucia beauftragt Angelika und Franitschek, statt die Polizei einzuschalten. Kollegen behaupten, er sei in Peru, doch bei nächtlicher Observierung trifft das Duo auf den Versteckten. Lucias gefährliche Seite wird klar, als Marius spurlos verschwindet. Unterstützung kommt von Maja, und Angelika trifft erstmals nach Jans Verurteilung ihren Ex-Mann Stefan. Bestzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Morteza Tavakoli (Kemal) Patrick Seletzky (Zlatko Horvath) Simon Morzé (Jan Schnell) Paula Kroh (Lucia Frost) Maya Unger (Hanna Burger) Felix Kreutzer (Marius Schreiber) Thomas Limpinsel (Paul von Weissvogel) Drehbuch: Verena Kurth Regie: Gerald Liegel
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