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Schnell ermittelt Staffel 7

Schnell ermittelt: (2/10) Nadja Brugger

ORF1Staffel 7Folge 2vom 08.03.2026
Schnell ermittelt: (2/10) Nadja Brugger

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Schnell ermittelt Staffel 7

Folge 2: Schnell ermittelt: (2/10) Nadja Brugger

44 Min.Folge vom 08.03.2026

David Brugger ist seit Monaten verschwunden. Während die Polizei den Fall abgeschlossen hat, sucht seine Frau Nadja weiter nach Antworten. Angelika und Franitschek nehmen die Spur auf. Sie führt zu mutmaßlichen Mafia-Verbindungen, einer geheimen Affäre und einem Single-Club. Als Davids Leiche gefunden wird, scheint das Rätsel geklärt – bis sich herausstellt, dass die vermeintliche Geliebte gar nicht existiert. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Morteza Tavakoli (Kemal) Julia Jelinek (Nadja Brugger) Julia Edtmeier (Anita Seppschitz) Barbara Sotelsek (Sonja Haberstatter) Nadja Maleh (Ronja Truthahn) Andreas Kiendl (Gregor Ogertschnig) Buch: Guntmar Lasnig Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican

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