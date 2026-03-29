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Schnell ermittelt Staffel 7

Schnell ermittelt (5/10): Sabine Strobl

ORF1Staffel 7Folge 5vom 29.03.2026
Schnell ermittelt (5/10): Sabine Strobl

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Schnell ermittelt Staffel 7

Folge 5: Schnell ermittelt (5/10): Sabine Strobl

46 Min.Folge vom 29.03.2026

Verzweifelt wendet sich Sabine Strobl an ihre Freundin Angelika Schnell, weil sie nicht an den Selbstmord ihrer Tochter Sophie glaubt. Ein pathologisches Gutachten von Angelikas Exmann Stefan unterstützt diese Vermutung. Jakob Fellinger, der Verlobte des Opfers, scheint mehr als verdächtig. Bei ihren Ermittlungen stoßen Angelika und Franitschek allerdings in ein Wespennest - auch Jakobs einflussreiche Eltern haben ihre Geheimnisse. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Elisabeth Lanz (Sabine Strobl) Julia Stemberger (Martina Fellinger) Herbert Föttinger (Georg Fellinger) Lukas Weiss (Jakob Fellinger) u.a. Buch: Constanze Fischer, Katharina Hajos Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

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