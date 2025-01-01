Pavillon versus Veranda: DIY-Battle im GartenJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 18: Pavillon versus Veranda: DIY-Battle im Garten
61 Min.Ab 12
Die heutigen Duell-Paare wollen die Seele baumeln lassen. Allerdings erst nach dem 36-stündigen Heimwerkerwettkampf: Marion und Gunar aus Stromberg bei Mainz treten gegen Ramona und Christoph aus Krumbach an. Pavillon vs. Veranda - wer kann am Ende den Sieg holen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins