Folge 8: Rackern für den Nachwuchs: Ambitionierte Spielplatz-Projekte
61 Min.Ab 12
Verena und Christoph sowie Britta und Dominik wollen Mark Kühler mit ihrem jeweiligen Spielplatz-Projekt überzeugen. Verena und Christoph möchten mit einem selbstgebauten Spielhaus im heimischen Garten inklusive Kletterseil und Sandkasten punkten. Dabei hat das Paar einige Hindernisse zu überwinden. Reichen die 36 Stunden aus, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen? Britta und Dominik hingegen planen ein Spieleparadies für Töchterchen Mia und geben sich siegessicher.
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
