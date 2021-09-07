Urlaubsmobile: Wohnwagen gegen LimousineJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 7: Urlaubsmobile: Wohnwagen gegen Limousine
61 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 12
Wie sieht der perfekte Urlaub auf vier Rädern aus? Isabella und Chris sowie Sabine und Joe haben da schon einige Ideen und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Während Isabella und Chris eine alte Stretch-Limousine zu einer wahren Wohlfühloase umbauen, machen Sabine und Joe ihr eigenes Wohnmobil urlaubstauglich. Dabei setzen sie auf Nachhaltigkeit und verwenden ausschließlich gebrauchte Materialien. Können sie Heimwerker-König Mark Kühler damit maßgeblich beeindrucken?
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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins & © Season 1: kabel eins