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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Urlaubsmobile: Wohnwagen gegen Limousine

Kabel EinsStaffel 3Folge 7vom 07.09.2021
Urlaubsmobile: Wohnwagen gegen Limousine

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Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 7: Urlaubsmobile: Wohnwagen gegen Limousine

61 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 12

Wie sieht der perfekte Urlaub auf vier Rädern aus? Isabella und Chris sowie Sabine und Joe haben da schon einige Ideen und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Während Isabella und Chris eine alte Stretch-Limousine zu einer wahren Wohlfühloase umbauen, machen Sabine und Joe ihr eigenes Wohnmobil urlaubstauglich. Dabei setzen sie auf Nachhaltigkeit und verwenden ausschließlich gebrauchte Materialien. Können sie Heimwerker-König Mark Kühler damit maßgeblich beeindrucken?

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