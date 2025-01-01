Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

DIY Außenküche: Grill-Träume im Garten

Folge 9: DIY Außenküche: Grill-Träume im Garten

Eine groß angelegte Außenküche - davon träumen Pia und Marcus aus Büttelborn ebenso wie Julia und Marcel aus Mühlheim. Doch welches Paar hat im Duell am Ende die Nase vorn? Hobbyheimwerker Marcus bringt jede Menge Erfahrung mit. Gemeinsam mit Pia plant er eine Küche mit Arbeitsfläche, eingebautem Grill, Weinregal und Kühlschrank. Auch bei Marcel und Julia steht eine große Grillstation auf dem Plan. Doch besitzen die beiden dafür das nötige handwerkliche Geschick?

