Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
60 Min.Folge vom 24.09.2021Ab 12
Bei den heutigen Paaren kommt ein Schlafzimmer mit einem herkömmlichen Bett nicht infrage: Während Franziska und Roberto aus Wilhelmshaven in Zukunft in einem orientalischen Traum schlafen wollen, soll das Bett von Katharina und Marc-Kevin sich zukünftig in ihrem Kombi befinden. Wer wird am Ende die Profis mit seiner außergewöhnlichen Schlafstätte überzeugen?
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins