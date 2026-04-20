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Science Busters

Science Busters: The Power of Lauf

ORF1Staffel 1Folge 25vom 20.04.2026
Science Busters: The Power of Lauf

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Science Busters

Folge 25: Science Busters: The Power of Lauf

31 Min.Folge vom 20.04.2026

Die Science Busters fragen, ob das Rennen gegen die Erderwärmung noch zu gewinnen ist, und demonstrieren spielerisch, wie CO2 entsteht und wirkt. Martin Puntigam führt durch die Show, in der Florian Freistetter und Martin Moder mit Laufband, Atemkraft und Experimenten erklären, warum Treibhausgase steigen. Humorvoll verbinden sie Kabarett und Wissenschaft, um Klimawandel verständlich zu machen. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Hubert Mican

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