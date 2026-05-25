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Science Busters

Science Busters: Wissen & Durst

ORF1Staffel 1Folge 28vom 25.05.2026
Science Busters: Wissen & Durst

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Science Busters

Folge 28: Science Busters: Wissen & Durst

31 Min.Folge vom 25.05.2026

Martin Puntigam und sein Team bereiten wieder Kurioses und Informatives aus der Welt der Wissenschaft auf! Mit dabei sind wieder: Dr. Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin, Uni Wien; Dr. Florian Freistetter, Astronom; "Gunkl" Günther Paal, Kabarettist und ÖKP-Preisträger; Univ.-Prof. Dr. Helmut Jungwirth, Mikrobiologe und Leiter des Geschmackslabors, Uni Graz; Dr. Peter Weinberger, anorganische Chemie, Martin Moder PHD., Molekularbiologe Bildquelle: Thomas Jantzen/ORF

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