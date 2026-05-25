Science Busters: Wissen & DurstJetzt kostenlos streamen
Science Busters
Folge 28: Science Busters: Wissen & Durst
31 Min.Folge vom 25.05.2026
Martin Puntigam und sein Team bereiten wieder Kurioses und Informatives aus der Welt der Wissenschaft auf! Mit dabei sind wieder: Dr. Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin, Uni Wien; Dr. Florian Freistetter, Astronom; "Gunkl" Günther Paal, Kabarettist und ÖKP-Preisträger; Univ.-Prof. Dr. Helmut Jungwirth, Mikrobiologe und Leiter des Geschmackslabors, Uni Graz; Dr. Peter Weinberger, anorganische Chemie, Martin Moder PHD., Molekularbiologe Bildquelle: Thomas Jantzen/ORF
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