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Science Busters

Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Magic Science Busters

ORF1Staffel 1Folge 26vom 27.04.2026
Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Magic Science Busters

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Science Busters

Folge 26: Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Magic Science Busters

33 Min.Folge vom 27.04.2026

Als "Magic Science Busters“ gehen Martin Puntigam, Florian Freistetter und Peter Weinberger unterhaltsam ungewöhnlichen wissenschaftlichen Fragen nach. Dabei klären sie diesmal etwa, ob Metall "lernen“ kann, wie man aus einem Chemiker eine Duftlampe macht und ob ein Blick in die Zukunft möglich ist. Humor und Wissenschaft verbinden sich zu einer ebenso kuriosen wie lehrreichen Show. Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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