Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Magic Science BustersJetzt kostenlos streamen
Science Busters
Folge 26: Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Magic Science Busters
33 Min.Folge vom 27.04.2026
Als "Magic Science Busters“ gehen Martin Puntigam, Florian Freistetter und Peter Weinberger unterhaltsam ungewöhnlichen wissenschaftlichen Fragen nach. Dabei klären sie diesmal etwa, ob Metall "lernen“ kann, wie man aus einem Chemiker eine Duftlampe macht und ob ein Blick in die Zukunft möglich ist. Humor und Wissenschaft verbinden sich zu einer ebenso kuriosen wie lehrreichen Show. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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