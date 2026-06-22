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Science Busters

Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Ganzheitliches Halbwissen

ORF1Staffel 1Folge 29vom 22.06.2026
Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Ganzheitliches Halbwissen

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Science Busters

Folge 29: Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben: Ganzheitliches Halbwissen

32 Min.Folge vom 22.06.2026

Martin Puntigam und sein Team präsentieren als „Magic Science Busters“ unterhaltsame Wissenschaftsfragen zwischen Erkenntnis und Absurdität. Mit dabei sind u. a. Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher, Astronom Florian Freistetter, Kabarettist Günther Paal, Mikrobiologe Helmut Jungwirth, Chemiker Peter Weinberger und Molekularbiologe Martin Moder. Gemeinsam verbinden sie Humor mit Wissenschaft. Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen

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