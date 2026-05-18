Science Busters: Warum landen Asteroiden immer in Kratern?Jetzt kostenlos streamen
Science Busters
Folge 27: Science Busters: Warum landen Asteroiden immer in Kratern?
33 Min.Folge vom 18.05.2026
Martin Puntigam präsentiert mit seinem Team wieder Kurioses und Spannendes aus der Wissenschaft. Mit dabei sind Expertinnen und Experten, wie Elisabeth Oberzaucher, Florian Freistetter, Gunkl, Helmut Jungwirth, Peter Weinberger und Martin Moder. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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