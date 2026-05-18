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Science Busters

Science Busters: Warum landen Asteroiden immer in Kratern?

ORF1Staffel 1Folge 27vom 18.05.2026
Science Busters: Warum landen Asteroiden immer in Kratern?

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Folge 27: Science Busters: Warum landen Asteroiden immer in Kratern?

33 Min.Folge vom 18.05.2026

Martin Puntigam präsentiert mit seinem Team wieder Kurioses und Spannendes aus der Wissenschaft. Mit dabei sind Expertinnen und Experten, wie Elisabeth Oberzaucher, Florian Freistetter, Gunkl, Helmut Jungwirth, Peter Weinberger und Martin Moder. Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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