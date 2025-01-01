Scrubs - Die Anfänger
Folge 14: Mein modernes Wissen
21 Min.Ab 6
Dr. Townsend ist beim gesamten Klinikpersonal - einschließlich Dr. Kelso - sehr beliebt. Als J.D. die Gelegenheit bekommt, mit Townsend zusammenzuarbeiten, ist er bestürzt über dessen veraltete Behandlungsmethoden. Townsend erklärt, dass er sich mittlerweile zu alt fühlt, um mit der modernen Medizin Schritt zu halten, und Dr. Kelso sieht sich gezwungen, seinen Kollegen zu entlassen. Jetzt plagt J.D. das schlechte Gewissen, zumal er Townsends Unfähigkeit aufgedeckt hat ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
