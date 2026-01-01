Scrubs - Die Anfänger
Folge 19: Mein Größenwahn
21 Min.Ab 12
Ein Praktikum in der Chirurgie gibt J.D. endlich die Chance, auch einmal zu den coolen Typen des Krankenhauses zu gehören. Um von den Chirurgen als einer der ihren anerkannt zu werden, gibt sich J.D. betont lässig. Doch was ihm zum Erfolg verhilft, sind nicht etwa seinen coolen Sprüche, sondern die Tatsache, dass er der gesamten Belegschaft peinliche Details aus Turks Vergangenheit erzählt. Der große Krach zwischen J.D. und Turk lässt nicht lange auf sich warten ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren