Scrubs - Die Anfänger
Folge 6: Mein großer Bruder
21 Min.Ab 6
Völlig unerwartet stattet Dan seinem Bruder J.D. einen Besuch ab und ärgert das Klinikpersonal mit seinen Blödeleien. J.D.s Wut über das alberne Verhalten seines Bruders verraucht erst, als er hinter die Gründe seines Benehmens kommt: Dan fühlt sich neben seinem erfolgreichen Bruder minderwertig, weil er es selbst nur zum Barkeeper gebracht hat und noch immer bei seiner Mutter wohnt. Als er jedoch auch noch Elliot anbaggert, hört für J.D. der Spaß auf ...
Genre:Feiertag, Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
6
© Walt Disney Company Germany GmbH
