Scrubs - Die Anfänger

Mein Ticket nach Reno

DisneyStaffel 2Folge 3
21 Min.Ab 6

Der gehässige Dr. Kelso hat sich wieder einmal etwas einfallen lassen, um unter den jungen Ärzten Zwietracht zu säen: Derjenige, der ihm den interessantesten Fall präsentiert, darf ihn zum Medizinerkongress in Reno begleiten. Obwohl J.D. mit seinem Patienten mit Penisbruch ganz gut im Rennen liegt, hält er sich im Kampf um das Ticket nach Reno eher zurück. Er will seinen Mentor und sein Idol Dr. Cox nicht verärgern. Der verabscheut alle, die um Kelsos Gunst buhlen ...

