Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Pudding

DisneyStaffel 2Folge 8
Mein Pudding

Mein PuddingJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 8: Mein Pudding

22 Min.Ab 12

Während J.D. und Turk ihren finanziellen Engpass dadurch kompensieren, dass sie das Krankenhaus um Dinge wie Klopapier und Pudding erleichtern, kommt ihnen der Hausmeister auf die Schliche. Aber statt einzuschreiten, zeigt er auch "Nehmerqualitäten" - und nimmt einen Computer mit nach Hause. Dr. Cox plagen unterdessen ganz andere Sorgen: Jordan steht plötzlich vor seiner Haustür - und sie ist schwanger ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen