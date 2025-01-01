Scrubs - Die Anfänger
Folge 8: Mein Pudding
22 Min.Ab 12
Während J.D. und Turk ihren finanziellen Engpass dadurch kompensieren, dass sie das Krankenhaus um Dinge wie Klopapier und Pudding erleichtern, kommt ihnen der Hausmeister auf die Schliche. Aber statt einzuschreiten, zeigt er auch "Nehmerqualitäten" - und nimmt einen Computer mit nach Hause. Dr. Cox plagen unterdessen ganz andere Sorgen: Jordan steht plötzlich vor seiner Haustür - und sie ist schwanger ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
