Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Seine Geschichte

DisneyStaffel 2Folge 15
Seine Geschichte

Seine GeschichteJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 15: Seine Geschichte

27 Min.Ab 12

Ohne psychologische Hilfe geht für Dr. Cox gar nichts mehr: Täglich besucht er Dr. Gross, um seine Probleme bei ihm abzuladen. Doch der Therapeut wünscht sich nichts sehnlicher, als den ungemütlichen Patienten loszuwerden. Auch J.D. hat Cox' ständige Beleidigungen satt, und distanziert sich von ihm. Als Cox einen Männerabend organisiert und kein einziger Kollege erscheint, sickert bei ihm die Erkenntnis durch, dass er etwas an seinem Verhalten ändern sollte ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen