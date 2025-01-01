Scrubs - Die Anfänger
Folge 14: Meine Schuld
21 Min.Ab 6
Der erste Geburtstag von Dr. Cox' kleinem Sohn steht an, und die gesamte Verwandtschaft trifft zur Feier ein - auch Cox' leukämiekranker Schwager Ben. Als er erfährt, dass sich Ben schon jahrelang keiner Untersuchung mehr unterzogen hat, verdonnert er ihn zu einem ordentlichen Gesundheits-Check. Doch zu spät: Ben stirbt noch am selben Tag in der Klinik. Cox gibt sich die Schuld an Bens Tod und flüchtet sich in die Arbeit ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
