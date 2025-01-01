Scrubs - Die Anfänger
Folge 10: Meine Regeln
20 Min.Ab 12
J.D. ist ratlos: Danni möchte bei ihm übernachten, doch er weiß nicht so recht, ob er sich darauf einlassen soll. Indes hat Elliot ganz andere Probleme. Maggie, eine 38-jährige, todkranke Patientin, hat nur noch einen letzten Wunsch: Sie möchte nicht als Jungfrau sterben. Als Carla und Elliot versuchen, eine männliche Prostituierte anzuheuern, werden sie prompt von der Polizei erwischt. Doch in Ted finden sie dann noch einen Helfer in der Not ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
