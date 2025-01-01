Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

DisneyStaffel 3Folge 20
Folge 20: Meine wahren Gefühle

20 Min.Ab 12

Dr. Cox kämpft gegen Kelsos Pläne, im "Sacred Heart" Ganzkörpertomographien anzubieten, und gegen einen Hypochonder, der sich dieser Untersuchung unbedingt unterziehen will. J.D. versucht sich inzwischen zu beweisen, dass Dannis Einschätzung, er wolle nur das Unerreichbare und sei sich über seine wahren Gefühle gar nicht im Klaren, falsch ist. Als Elliot und Sean planen, zusammenziehen, scheint J. D. endlich zu erkennen, was er will: Er gesteht Elliot seine Liebe.

