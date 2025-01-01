Scrubs - Die Anfänger
Folge 15: Meine sexistischen Kollegen
20 Min.Ab 12
Das Klinikteam bekommt eine neue Kollegin. Die Chirurgin Dr. Miller entpuppt sich als resolute Emanze, die es sich zum Ziel gesetzt hat, ihren männlichen Kollegen den Sexismus auszutreiben. Carla ist von der Strategie begeistert, und schon bald muss selbst Dr. Kelso klein beigeben. Auf einem Seminar sollen alle männlichen Kollegen, die sich öfter sexistisch äußern, politische Korrektheit lernen. Dabei wird auch Dr. Cox einiges klar ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren