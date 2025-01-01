Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein großer Fehler

Staffel 3Folge 5
Folge 5: Mein großer Fehler

20 Min.Ab 12

J.D.s Bruder Dan ist zu Besuch, und widerwillig erklärt sich J.D. dazu bereit, den Taugenichts für einen Tag mit in die Klinik zu nehmen. Wie befürchtet, geht Dan der gesamten Belegschaft, besonders Dr. Cox, gehörig auf die Nerven. Doch auch der größte Nichtsnutz kann etwas bewirken, und so stellt Dan Dr. Cox zur Rede und fragt ihn, warum er sich J.D. gegenüber immer unfair verhält. Gelingt es tatsächlich dem Totalversager Dan, den Menschenhasser Cox zur Vernunft zu bringen?

