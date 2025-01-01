Scrubs - Die Anfänger
Folge 21: Mein gefallenes Idol
21 Min.Ab 6
Wegen seiner Schuldgefühle gerät Dr. Cox immer mehr aus der Bahn. Er flüchtet sich in die Arme von Bruder Alkohol und erscheint sogar betrunken zum Dienst. J.D. und seine Freunde versuchen, ihn wieder aufzurichten und gleichzeitig zu verhindern, dass er Dr. Kelso begegnet. Turk bekommt außerdem Probleme mit einem neuen Chirurgen, der ihn mit seiner sensiblen Verbundenheit in den Wahnsinn treibt. J.D.s Rat, sich ebenso zu verhalten, erweist sich als guter Plan mit Haken.
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
