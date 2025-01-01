Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein gefallenes Idol

DisneyStaffel 5Folge 21
Mein gefallenes Idol

Mein gefallenes IdolJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 21: Mein gefallenes Idol

21 Min.Ab 6

Wegen seiner Schuldgefühle gerät Dr. Cox immer mehr aus der Bahn. Er flüchtet sich in die Arme von Bruder Alkohol und erscheint sogar betrunken zum Dienst. J.D. und seine Freunde versuchen, ihn wieder aufzurichten und gleichzeitig zu verhindern, dass er Dr. Kelso begegnet. Turk bekommt außerdem Probleme mit einem neuen Chirurgen, der ihn mit seiner sensiblen Verbundenheit in den Wahnsinn treibt. J.D.s Rat, sich ebenso zu verhalten, erweist sich als guter Plan mit Haken.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen