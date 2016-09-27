Gregor Seberg in HerrnbaumgartenJetzt kostenlos streamen
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden
Folge 1: Gregor Seberg in Herrnbaumgarten
47 Min.Folge vom 27.09.2016Ab 6
In Sendung 1 geht es für Gregor Seberg nach Herrnbaumgarten in Niederösterreich. Herrnbaumgarten nennt sich selbst "das verruckte Dorf". Vom "Nonseum", dem Wein-Labyrinthkeller mit 14.000 Flaschen bis hin zur Single-Socken-Börse. Die Herrnbaumgartner liefern Gregor Seberg von ihrem Ort viele Eindrücke und lustige Erlebnisse, die er in seinem Kabarett nach nur 48 Stunden dem Ort präsentiert.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4