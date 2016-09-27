Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Gregor Seberg in Herrnbaumgarten

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 27.09.2016
Gregor Seberg in Herrnbaumgarten

Gregor Seberg in HerrnbaumgartenJetzt kostenlos streamen

Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Folge 1: Gregor Seberg in Herrnbaumgarten

47 Min.Folge vom 27.09.2016Ab 6

In Sendung 1 geht es für Gregor Seberg nach Herrnbaumgarten in Niederösterreich. Herrnbaumgarten nennt sich selbst "das verruckte Dorf". Vom "Nonseum", dem Wein-Labyrinthkeller mit 14.000 Flaschen bis hin zur Single-Socken-Börse. Die Herrnbaumgartner liefern Gregor Seberg von ihrem Ort viele Eindrücke und lustige Erlebnisse, die er in seinem Kabarett nach nur 48 Stunden dem Ort präsentiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden
PULS 4
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Alle 1 Staffeln und Folgen