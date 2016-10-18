Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Gregor Seberg in Irschen

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 18.10.2016
Gregor Seberg in Irschen

Folge 4: Gregor Seberg in Irschen

45 Min.Folge vom 18.10.2016Ab 6

In Sendung 4 geht es für Gregor Seberg nach Irschen in Kärnten. Die Irschener liefern Gregor Seberg von ihrem Ort viele Eindrücke und lustige Erlebnisse, die er in seinem Kabarett nach nur 48 Stunden dem Ort präsentiert.

