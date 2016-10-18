Gregor Seberg in Irschen Jetzt kostenlos streamen
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden
Folge 4: Gregor Seberg in Irschen
45 Min.Folge vom 18.10.2016Ab 6
In Sendung 4 geht es für Gregor Seberg nach Irschen in Kärnten. Die Irschener liefern Gregor Seberg von ihrem Ort viele Eindrücke und lustige Erlebnisse, die er in seinem Kabarett nach nur 48 Stunden dem Ort präsentiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4