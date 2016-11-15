Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Gregor Seberg in Bairisch Kölldorf

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 15.11.2016
Gregor Seberg in Bairisch Kölldorf

Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Folge 6: Gregor Seberg in Bairisch Kölldorf

46 Min.Folge vom 15.11.2016Ab 6

In Sendung 6 geht es für Gregor Seberg nach Bairisch Kölldorf in der Steiermark. Die Bairisch Kölldorfer liefern Gregor Seberg von ihrem Ort viele Eindrücke und lustige Erlebnisse, die er in seinem Kabarett nach nur 48 Stunden dem Ort präsentiert.

