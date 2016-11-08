Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Gregor Seberg in Winden

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 08.11.2016
Folge 5: Gregor Seberg in Winden

47 Min.Folge vom 08.11.2016Ab 6

In Sendung 5 geht es für Gregor Seberg nach Winden am See im Burgenland. Die Windner liefern Gregor Seberg von ihrem Ort viele Eindrücke und lustige Erlebnisse, die er in seinem Kabarett nach nur 48 Stunden dem Ort präsentiert.

PULS 4
