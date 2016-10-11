Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Gregor Seberg in Elbigenalp

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 11.10.2016
Gregor Seberg in Elbigenalp

Gregor Seberg in ElbigenalpJetzt kostenlos streamen

Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Folge 3: Gregor Seberg in Elbigenalp

46 Min.Folge vom 11.10.2016Ab 6

In Sendung 3 geht es für Gregor Seberg nach Elbigenalp in Tirol. Die Elbigenalper liefern Gregor Seberg von ihrem Ort viele Eindrücke und lustige Erlebnisse, die er in seinem Kabarett nach nur 48 Stunden dem Ort präsentiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden
PULS 4
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden

Alle 1 Staffeln und Folgen