Gregor Seberg in ElbigenalpJetzt kostenlos streamen
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden
Folge 3: Gregor Seberg in Elbigenalp
46 Min.Folge vom 11.10.2016Ab 6
In Sendung 3 geht es für Gregor Seberg nach Elbigenalp in Tirol. Die Elbigenalper liefern Gregor Seberg von ihrem Ort viele Eindrücke und lustige Erlebnisse, die er in seinem Kabarett nach nur 48 Stunden dem Ort präsentiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4