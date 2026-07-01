Secrets Declassified with David Duchovny
Folge 1: Geheime Stützpunkte
42 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
David Duchovny präsentiert streng geheime Regierungsstützpunkte: Was geschah in dem tödlichen Giftlabor, das von der berüchtigten sowjetischen Figur "Doktor Tod" betrieben wurde? Wer arbeitet in der riesigen Atomraketenbasis unter dem Grönländischen Eisschild? Und wie sieht es im Inneren eines amerikanischen Regierungsbunker für den Krisenfall aus, der in einem ausgehöhlten Berg verborgen liegt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Secrets Declassified with David Duchovny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren