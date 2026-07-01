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Secrets Declassified with David Duchovny

Geheime Stützpunkte

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 25.07.2026
Geheime Stützpunkte

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Secrets Declassified with David Duchovny

Folge 1: Geheime Stützpunkte

42 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

David Duchovny präsentiert streng geheime Regierungsstützpunkte: Was geschah in dem tödlichen Giftlabor, das von der berüchtigten sowjetischen Figur "Doktor Tod" betrieben wurde? Wer arbeitet in der riesigen Atomraketenbasis unter dem Grönländischen Eisschild? Und wie sieht es im Inneren eines amerikanischen Regierungsbunker für den Krisenfall aus, der in einem ausgehöhlten Berg verborgen liegt?

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