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Secrets Declassified with David Duchovny

Psychospiele

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 08.08.2026
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Secrets Declassified with David Duchovny

Folge 6: Psychospiele

41 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Ein Leben, das man nicht selbst gestalten kann; Gedanken, die nicht die eigenen sind; ein Gehirn, das nur Befehle empfängt - Was nach Science-Fiction klingt, ist realer als befürchtet. Von der Suche der CIA nach dem perfekten Wahrheitsserum bis zu geheimen psychologischen Operationen der U.S. Army: Regierungen haben Jahrzehnte damit verbracht, in die Köpfe von Menschen einzudringen

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