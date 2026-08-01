Secrets Declassified with David Duchovny
Folge 6: Psychospiele
41 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Ein Leben, das man nicht selbst gestalten kann; Gedanken, die nicht die eigenen sind; ein Gehirn, das nur Befehle empfängt - Was nach Science-Fiction klingt, ist realer als befürchtet. Von der Suche der CIA nach dem perfekten Wahrheitsserum bis zu geheimen psychologischen Operationen der U.S. Army: Regierungen haben Jahrzehnte damit verbracht, in die Köpfe von Menschen einzudringen
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Secrets Declassified with David Duchovny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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