Secrets Declassified with David Duchovny
Folge 2: Mysterien der Lüfte
42 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Die einflussreichsten Regierungen schmieden immer kühnere Pläne im Wettlauf um die Beherrschung der entferntesten Winkel des Weltalls. Neu freigegebene Dokumente enthüllen einen Flugzeugabsturz in North Carolina, der fast zum nuklearen Weltuntergang geführt hätte, sowie die Geschichte eines UFO-Angriffs auf einen amerikanischen Raketenstützpunkt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Secrets Declassified with David Duchovny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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