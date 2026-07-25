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Secrets Declassified with David Duchovny

Mysterien der Lüfte

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 25.07.2026
Mysterien der Lüfte

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Secrets Declassified with David Duchovny

Folge 2: Mysterien der Lüfte

42 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Die einflussreichsten Regierungen schmieden immer kühnere Pläne im Wettlauf um die Beherrschung der entferntesten Winkel des Weltalls. Neu freigegebene Dokumente enthüllen einen Flugzeugabsturz in North Carolina, der fast zum nuklearen Weltuntergang geführt hätte, sowie die Geschichte eines UFO-Angriffs auf einen amerikanischen Raketenstützpunkt.

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