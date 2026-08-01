Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Secrets Declassified with David Duchovny

Spionagetechnik

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 01.08.2026
Spionagetechnik

SpionagetechnikJetzt kostenlos streamen

Secrets Declassified with David Duchovny

Folge 4: Spionagetechnik

42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Schlaues Werkzeug ist essenziell für die Arbeit eines Spions. Die Perfektion liegt hier im Detail: Von der haargenau konstruierten Verkleidung bis zum riesigen Spionage-Ballon, der Millionen in Aufruhr versetzte - die Geheimwaffen der Regierung haben immer einen Überraschungseffekt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Secrets Declassified with David Duchovny
Kabel Eins Doku
Secrets Declassified with David Duchovny

Secrets Declassified with David Duchovny

Alle 1 Staffeln und Folgen